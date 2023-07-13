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Минобороны показало работу экипажа БМП-3 в зоне СВО

08:23
  • четверг
  • 13 июля 2023

Бойцы Центрального военного округа уничтожают технику ВСУ на краснолиманском направлении

Точными ударами по наступающим подразделениям националистов бойцы Центрального военного округа сорвали очередную попытку радикалов перейти в контрнаступление.

На новых видеокадрах, опубликованных Министерством обороны, работа экипажа БМП-3 на краснолиманском направлении. Первым же ударом из 100-миллиметрого орудия из строя была выведена легкобронированная машина ВСУ.

Затем выстрелами из спаренной пушки наши военные уничтожили живую силу и ещё несколько единиц бронетехники неонацистов.

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