Бойцы Центрального военного округа уничтожают технику ВСУ на краснолиманском направлении

Точными ударами по наступающим подразделениям националистов бойцы Центрального военного округа сорвали очередную попытку радикалов перейти в контрнаступление.

На новых видеокадрах, опубликованных Министерством обороны, работа экипажа БМП-3 на краснолиманском направлении. Первым же ударом из 100-миллиметрого орудия из строя была выведена легкобронированная машина ВСУ.

Затем выстрелами из спаренной пушки наши военные уничтожили живую силу и ещё несколько единиц бронетехники неонацистов.

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