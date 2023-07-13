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Профессионализм и мужество: названы новые герои спецоперации

08:50
  • четверг
  • 13 июля 2023

Мужество проявили полковник Евгений Смирнов, рядовой Андрей Батуев и старший сержант Владислав Дианов

Информация о примерах мужества и героизма российских военных, которые защищают жителей Донбасса. Расчёты тяжёлых огнемётных систем под командованием полковника Евгения Смирнова отражали атаку превосходящих сил ВСУ. Грамотное распределение задач Евгением и профессионализм его подчинённых позволили остановить продвижение противника. Неонацисты понесли серьёзные потери в живой силе, также уничтожено 10 единиц бронетехники, в том числе западного производства.

Рядовой Андрей Батуев, рискуя собственной жизнью, восстановил работу повреждённой в ходе боёв радиостанции. И несмотря на ранение, не оставил позиции и скорректировал огонь нашей артиллерии. Это позволило подавить огневые точки ВСУ и уничтожить наступавшие подразделения радикалов.

Старший сержант Владислав Дианов участвовал в разминировании важных объектов инфраструктуры в освобождённых населённых пунктах. Владислав лично обнаружил и обезвредил больше десяти взрывных устройств, которые установили отступавшие украинские националисты.

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