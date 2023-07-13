ФБР вместе с СБУ работало над удалением аккаунтов в соцсетях

Деятельность ФБР вызывает много вопросов в США

ФБР сотрудничало с СБУ для блокировки пророссийских аккаунтов в соцсетях. В этом признался глава ведомства Кристофер Рей в ходе выступления перед американскими конгрессменами.

Как выяснилось, никто особенно не разбирался, что конкретно говорилось в сообщениях на русском или украинском языках, поэтому заодно блокировали страницы с антироссийскими заявлениями.

Такая деятельность ФБР вызывает много вопросов в самих США. Так, суд штата Луизиана запретил американской администрации и ФБР вмешиваться в деятельность социальных сетей. В иске говорилось, что цензуре подвергаются сообщения о нарушениях на президентских выборах при голосовании по почте. А также по делу сына президента США Хантера Байдена.

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