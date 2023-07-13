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Лавров: Россия сочтет передачу F-16 Украине угрозой в ядерной сфере

08:15
  • четверг
  • 13 июля 2023

Москва предостерегает Запад от подобного шага

Американские власти вместе со своими союзниками продолжают наращивать риск прямого вооруженного столкновения с Россией. Такое заявление сделал в четверг, 13 июля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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В интервью "Ленте.ру" он назвал одним из примеров опасного сценария планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Москва уже поставила в известность ядерные страны, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие.

Если эти самолеты будут переданы Киеву, данный факт будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, подчеркнул Лавров.

Дипломат также указал, что в ходе боевых действий российские военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет.

Ранее Лавров указывал, что вооруженное противостояние на Украине не прекратится, пока "Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток". Однако до сих пор признаков изменения этой позиции нет — "мы видим, как американцы и их вассалы продолжают лихорадочно накачивать Украину оружием и подталкивать Зеленского продолжать боевые действия".

Постпред Росссии при ООН Василий Небензя предупреждал, что своим участием в конфликте на Украине страны Запада грубо нарушают нормы международного права. Продолжая поставки вооружений Киеву, зарубежные спонсоры толкают страну в пропасть. Это увеличивает риск прямого столкновения России и Запада и, как следствие, ядерного конфликта. При этом все попытки переложить ответственность за происходящее на Москву не выдерживают никакой критики.

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