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Зеленский шантажировал союзников неявкой на заседание Совета Украина-НАТО

08:38
  • четверг
  • 13 июля 2023

Первый день саммита НАТО разочаровал политика

Президент Украины Владимир Зеленский, недовольный отсутствием немедленного приглашения его страны в Североатлантический альянс, угрожал не явиться на первое заседание совета Украина — НАТО. Об этом рассказали источники The New York Times.
Грустный клоун: Зеленский получил от саммита НАТО лишь обещания

Украинский политик назвал абсурдным отсутствие конкретных сроков для приглашения Украины в НАТО, обвинив западных союзников в слабости.

Хотя в среду он смягчил свои публичные высказывания, еще вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина — НАТО, пишет NYT.

Генсек альянса Йенс Столтенберг официально объявил о создании Совета Украина — НАТО во второй день саммита в Вильнюсе, 12 июля. Политик заявил, что отдельные государства — члены Североатлантического альянса не смогут блокировать заседания Совета Украина — НАТО, как это было с одноименной комиссией. Каждая страна НАТО, а также Украина, сможет созывать заседания Совета для экстренных консультаций.

При этом никакой конкретной формулы принятия Украины в НАТО нет. Это сначала вызвало резкое недовольство и критику со стороны Киева, однако затем Зеленский заявил, что считает решения саммита хорошими.

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