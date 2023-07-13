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Посла Антонова возмутило лицемерие США из-за сотрудничества Москвы и Минска

09:20
  • четверг
  • 13 июля 2023

Дипломат указал на двойные стандарты Вашингтона

Возмущение администрации США развитием сотрудничества между Россией и Белоруссией в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики. Такое заявление сделал в среду, 12 июля, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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В Telegram-канале российского посольства подчеркивается, что Москву давно не удивляет склонность Соединенных Штатов и их союзников выворачивать наизнанку факты и логику.

Антонов напомнил, что в коммюнике НАТО говорится, будто размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии подрывает стратегическую стабильность и безопасность в Евроатлантике. При этом тут же заявляется, что американское ядерное оружие в Европе служит поддержанию мира и сдерживанию агрессии.

Это еще одно подтверждение двойных стандартов, доминирующих в НАТО, указал Антонов.

После передачи Лондоном Киеву боеприпасов с обедненным ураном Москва заявила о намерении разместить часть своего тактического ядерного оружия в Белоруссии. Это вызвало резкую реакцию Запада.

Белорусский президент Александр Лукашенко заверил, что конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия, тогда как агрессия стран НАТО в адрес России и Белоруссии может "развязать руки".

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