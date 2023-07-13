Reuters: ЕС может подключить "дочку" Россельхозбанка к SWIFT

Москва требовала возвращения в систему самого Россельхозбанка

Евросоюз рассматривает возможность подключения дочерней компании Россельхозбанка к платежной системе SWIFT. Об этом в среду, 12 июля, рассказали информированные источники в интеграционном объединении.

Как сообщает Reuters, данный шаг необходим, чтобы обеспечить проведение операций с зерном и удобрениями. При этом Еврокомиссия пока не прокомментировала эти сведения.

Первый заместитель председателя Россельхозбанка Кирилл Левин уже заявил, что банк не рассматривает вариант создания "дочки" для подключения к SWIFT в рамках зерновой сделки.

17 июля истечет срок действия пролонгированной черноморской продовольственной инициативы. Москва уже указывала, что не видит перспектив для ее повторного продления.

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало исполнение Западом системных задач, которые Москва ставила условием продления зерновой сделки. В частности, Россельхозбанк по-прежнему не подключен к системе SWIFT, а схема по созданию "дочки" банка, которая могла бы пользоваться этой системой, "заведомо непроходная". Кроме того, в части украинского зерна сделка давно превратилась из гуманитарной в коммерческую.

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