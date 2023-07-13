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Собянин: Павильон "Атом" откроется на ВДНХ в ноябре

09:03
  • четверг
  • 13 июля 2023

Строительство павильона идет к завершению

В ноябре на ВДНХ откроется павильон "Атом", посвященный достижениям атомной отрасли. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Из прошлого через настоящее - в будущее: в ноябре откроем павильон "Атом" на ВДНХ. Он станет самым современным научно-технологическим выставочным комплексом в мире, рассказывающим об истории и новейших достижениях атомной отрасли, а также культурно-образовательной площадкой", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Экспозиция павильона будет разделена на несколько зон: "Советский атомный проект", "Время первых", "Современная атомная промышленность". На интерактивном детском этаже "Атомариум" планируем показывать лабораторные эксперименты и опыты.
 
"Атом" - уникальный архитектурный объект с четырьмя надземными и тремя подземными этажами. Стеклянный фасад станет огромной витриной для инсталляций", - подчеркнул мэр.

Общая площадь выставочного центра составляет около 25 тыс. кв. м, он рассчитан на одновременное посещение до 2,1 тыс. человек.

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Павильон "Атом" на ВДНХ
Павильон "Атом" на ВДНХ
Павильон "Атом" на ВДНХ
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Проект павильона "Атом" на ВДНХ
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