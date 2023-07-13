Собянин: Производство электрооборудования в Москве за январь-май выросло вдвое

Эта отрасль готова оперативно нарастить объемы выпускаемой продукции

Производство электрооборудования в Москве увеличилось за январь-май 2023 года в два раза. Об этом на своем сайте рассказал Сергей Собянин.

"За пять месяцев этого года выпуск электротехнического оборудования вырос на 100,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. А производство таких важнейших видов продукции, как электродвигатели, трансформаторы и распределительные устройства, увеличилось более чем в 2,2 раза", - написал Собянин.

Эта отрасль показала свою готовность оперативно расширить ассортимент и нарастить объемы выпускаемой продукции. Импортозамещение происходит вполне успешно, так как опирается на серьезные заделы прошлых лет и комплексную поддержку правительства города, включая налоговые льготы для промышленных комплексов и инновационных производств.

Сегодня в Москве действуют свыше 130 производителей электрического оборудования, которые обеспечивают рабочими местами более 17 тыс. человек.

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