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Крупный пожар уничтожил десятки домов в свердловском селе

11:38
  • четверг
  • 13 июля 2023

В тушении задействована спецавиация

По меньшей мере один человек погиб, ещё двое пострадали в результате крупного пожара в Свердловской области. Огонь практически полностью уничтожил село Шайдуриха. Там сгорели десятки домов, сотни жителей эвакуированы. В окрестностях населенного пункта продолжает полыхать лес.
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Языки пламени за лесом поднимаются выше деревьев. Тушить такой мощный верховой пожар с земли очень сложно, говорят спасатели. Но нужно прокапывать траншеи и минерализованные полосы, чтобы не позволить огню идти дальше. Пламя распространяется очень быстро. В селе Шайдуриха больше 300 человек эвакуировали

Накануне вечером вспыхнули четыре рыбацкие постройки на базе отдыха в Невьянском городском округе. Позже огонь перекинулся уже на деревню Шайдуриха. 41 дом уничтожен. Один человек погиб, двое пострадали.

Без крыши над головой остались 35 человек. Для них сгоревшие дома в деревне были единственным жильем. Местные власти пообещали помочь погорельцам. Густой дым окутал всё вокруг на десятки километров. Видимость порой нулевая и нечем дышать. На помощь спасателям вылетел вертолёт МЧС Ми-8.

"На данный момент угроза распространения отсутствует. Также готовится к взлёту борт Бе-200 МЧС России для тушения пожара и недопущения распространения на населённые пункты. Пожар локализован на площади 4100 кв. м.", - сообщил Вячеслав Новиков, начальник УОП ГУ МЧС России по Свердловской области.

С огнём борются 140 пожарных. Однако не остались равнодушными и жители соседних населенных пунктов. Несколько десятков добровольцев приехали помочь.

Огонь тушат уже почти сутки. Пламя быстро перекидывалось с одной постройки на другую. В регионе уже несколько недель стоит сухая жаркая погода. А порывы ветра достигают 27 метров в секунду. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации до 21 июля.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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