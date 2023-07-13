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Времьевский выступ превратился в кладбище западной бронетехники

11:41
  • четверг
  • 13 июля 2023

Российские силы заняли новые позиции у села Клещеевка

Российские войска перерезали пути снабжения неонацистов на Сватовском направлении. Под контролем стратегическая трасса. Теперь у противника нет возможности быстро пополнять боеприпасы. К югу от Артёмовска ВСУ бросили в бой резервы, однако успеха такая тактика не принесла. Наши военные отразили атаку и заняли новые позиции у села Клещеевка.
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С камеры коптера оператор видит точные попадания по позиции противника в районе Угледара и координирует продвижение бойцов на земле. Опорный пункт ВСУ штурмуют морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота.

Штурмовые подразделения часто в ходе задания прикрывает взвод огневой поддержки. На вооружении три боевых машины пехоты, и в общей сложности шесть расчетов АГС и ПТРК. Это уже Краснолиманское направление. Экипаж БМП первым же выстрелом из 100-миллиметрового орудия вывел из строя легкобронированную машину ВСУ. А затем из спаренной пушки открыл огонь по пехоте противника, которая пыталась наступать.

Новые кадры уничтожения бронетехники противника. В районе Кармазиновки – это Луганская республика – сожжена боевая машина пехоты ВСУ. А Времьевский выступ на Запорожском направлении превратился в кладбище западных образцов бронетехники.

На Южнодонецком направлении в районе Владимировки подразделения группировки "Восток" при поддержке артиллерии обнаружили и ликвидировали разведгруппу ВСУ. Дрон замечает движение – ударный беспилотник уничтожает врага. Сорвана атака пехоты противника в районе Макаровки.

На Купянском направлении российская артиллерия ударила по неприятелю, когда украинские войска пытались провести ротацию. Уцелевшие бойцы ВСУ сдаются в плен. Рассказывают: проходили подготовку в Германии, но что толку, если физически они не годны к строевой. Большинству украинских новобранцев 50+.

После каждой попытки прорыва ВСУ на переднем краю обороны саперы обновляют минные поля. Работают по ночам – задание всегда сложное и опасное. Метр за метром устанавливают противотанковые и противопехотные заграждения. Насколько надежна такая защита – показывает камера объективного контроля уже на следующее утро. Техника противника горит.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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