Вице-спикер Рады сочла результаты прошедшего саммита разочаровывающими

Участники саммита НАТО разъезжались по домам, видимо, с облегчением - словно избавились от надоедливой мухи. А сам Зеленский тем временем уже строчил в соцсетях восторженные посты:

"Возвращаемся домой с хорошим результатом для нашего государства... Очень важно: за эти два дня саммита мы убрали какие-либо сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО. Будет!.. Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО ещё не звучали действительно содержательно".

Лидеры альянса уже предлагали Зеленскому остыть в ответ на его критику - ведь о членстве Украины на самом деле речь так и не зашла. Не помогло. Врачи в таких случаях говорят: мальчик бредит, дайте ему лекарство. О каком равенстве среди членов НАТО говорит предводитель киевского режима, понять сложно. Ведь кадры истинного к нему отношения видели все. Даже на родине вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сочла результаты прошедшего саммита разочаровывающими для страны. А сам президент, по мнению наблюдателей, показал себя неуравновешенным и обидчивым. Таким место не в большой политике, а, скорее, на сцене. Как говорится, корни не спрячешь.

"Возникает такое ощущение, что весь мир ему должен. Это, конечно, неприятно поразило людей, и, я думаю, что у него стало меньше друзей. Подобные инциденты только провоцируют трещины, видите, я теперь пользуюсь лексикой Блинкена, что делает перспективы Украины намного более хрупкими. Зеленский ведет себя как капризная примадонна. Как оперная дива", - говорит журналист издания Europe Diplomatic Анна ван Денски.

Анна ван Дески при этом, видимо, забыла добавить - увядающая примадонна на закате карьеры. Вместо приглашения в НАТО страны не всего альянса, а "Большой семерки" предоставили Украине некие гарантии безопасности. Вот только декларация неформального клуба, коим является "Семерка", не имеют никакой юридической силы. А вот прозвучавшие в документе отсылки к международному праву - это уже что-то, отмечают в Совете Федерации.

"Объективности ради можно даже похвалить страны G7. В тексте декларации ни разу не была сделана отсылка к излюбленному "миропорядку, основанному на правилах". Иногда даже вскользь упоминалось международное право. Идут на поправку? Таким образом, вопрос о гарантиях безопасности, по всей видимости, подзавис примерно там же, где и вопрос о членстве Украины в НАТО. Ну а пока - война до последнего украинца. Как и завещали накануне в G7", - отметил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

О международном праве Запад чаще всего вспоминает исключительно в своих интересах, отказывая в этом другим странам и регионам. Например, по мнению Вашингтона, принятие Финляндии и Швеции в НАТО - это укрепление безопасности. А вот размещение российского ядерного оружия в Белоруссии - уже ее подрыв.

"Нас давно не удивляет склонность Соединённых Штатов и их союзников выворачивать наизнанку факты и логику. Возмущение администрации развитием российско-белорусского сотрудничества в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики... Хотел бы напомнить, что члены альянса не скрывают антироссийской направленности их ядерного оружия и учений... В отличие от НАТО, речь идёт о мерах безопасности на территории Союзного государства, которая образует единое оборонное пространство", - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Соответствующее решение Москвы и Минска стало лишь ответом на действия североатлантического альянса, который заявил о намерении продвигать свою инфраструктуру к рубежам Союзного государства.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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