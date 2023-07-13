Появление Лаврова в Джакарте вызвало ажиотаж среди журналистов

Все хотели сделать снимок с российским министром

Экономику и украинский кризис обсудили сегодня Сергей Лавров и его индийский коллега на полях саммита АСЕАН в Индонезии. У главы российского МИДа в Джакарте напряжённый график.

Он уже провёл несколько двусторонних переговоров и встречу с представителями хозяйки форума и Китая. Среди журналистов появление Лаврова вызвало ажиотаж. К нему пытались прорваться десятки желающих задать вопрос и сфотографироваться.

У государств, входящих в организацию, много общего. Приоритеты - укрепление и расширение многопланового сотрудничества, подчеркнул Лавров. Хорошие перспективы в сфере продовольственной и энергетической безопасности, образования и цифровизации.

"Россию и страны Ассоциации объединяет твёрдая приверженность более справедливого и демократичного многополярного мироустройства, опирающегося на принципы устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи. Последовательно выступаем за упрочение АСЕАНО-центричной архитектуры, которая должна оставаться фундаментом безопасности и устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил Лавров.

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