Космонавт Константин Борисов готовится к миссии на МКС

Он участник второго открытого набора в отряд космонавтов

Последнее испытание перед первым полетом на орбиту. Российский космонавт Константин Борисов сегодня приступил к экзаменам, которые стали финалом его многолетней подготовки к миссии на МКС.

На тренажерах в Звездном городке Константину предстоит отработать действия в различных нештатных ситуациях, которые могут возникнуть на станции.

Борисов - участник второго открытого набора в отряд космонавтов. Уже через месяц он отправится на орбиту в составе интернационального экипажа на транспортном корабле Crew Dragon.

На МКС Константину предстоит провести десятки научных экспериментов, а также следить за бортовыми системами станции.

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