ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Космонавт Константин Борисов готовится к миссии на МКС

11:51
  • четверг
  • 13 июля 2023

Он участник второго открытого набора в отряд космонавтов

Последнее испытание перед первым полетом на орбиту. Российский космонавт Константин Борисов сегодня приступил к экзаменам, которые стали финалом его многолетней подготовки к миссии на МКС.

На тренажерах в Звездном городке Константину предстоит отработать действия в различных нештатных ситуациях, которые могут возникнуть на станции.

Борисов - участник второго открытого набора в отряд космонавтов. Уже через месяц он отправится на орбиту в составе интернационального экипажа на транспортном корабле Crew Dragon.

На МКС Константину предстоит провести десятки научных экспериментов, а также следить за бортовыми системами станции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Космонавт Константин Борисов готовится к миссии на МКС
Космонавт Константин Борисов готовится к миссии на МКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.