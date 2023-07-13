В Крыму проводят подкормку черных грифов и белоголовых сипов

Важно сохранить их популяцию

Удивительные кадры из Крыма, где проводят подкормку чёрных грифов и белоголовых сипов. Это делается для того, чтобы поддержать популяции этих редких птиц, находящихся под угрозой исчезновения. Кроме того, зоологи пересчитывают особей и отмечают, что их численность из года в год стремительно растёт.

Широкое крыло, протяжное парение и неспешные маневры – на такое способны только эти большие птицы. Белоголовые сипы и грифы кружат над добычей.

В некоторых странах стервятники живут рядом с людьми и не боятся присутствия человека. В Крыму же, напротив, они стараются селиться вдали от цивилизации и будут долго кружить над местом предполагаемой трапезы, до тех пор, пока не убедятся в полной безопасности этого места.

Падальщики в Крыму – краснокнижные. Здесь их не только оберегают, но и подкармливают. Особенно летом, когда падеж среди копытных меньше и птицам не хватает еды.

"Данные птицы не хищные, они питаются падалью. Соответственно, когда кормовая база приходит в ноль в среде их обитания, мы поддерживаем их популяцию путем проведения подкормок. В рамках года мы проводим 14 таких мероприятий на двух площадках", - рассказала Ольга Славгородская, министр экологии и природных ресурсов РК.

Обычно сипы и грифы в Крыму живут в труднодоступных скалистых районах. Подкормка - это единственный способ посчитать птиц, что называется, по головам.

"На протяжении этих лет популяция кардинально растет и это очень заметно. Ранее, три года назад, на одну подкормочную площадку одновременно там могло слетаться 10-15 особей. То на сегодняшний день слетается уже до 100", - отметил Виктор Денисюк, директор ГАУ Алуштинское лесоохотничье хозяйство.

Сипы и грифы – настоящие природные санитары. Поедая падаль, они предотвращают распространение болезней и эпидемий среди животных. При этом сами птицы прекрасно защищены - в их желудках вырабатывается особый фермент, который убивает любую инфекцию.

Грифы мощнее, сипы напористей. Но при этом родственные виды легко уживаются вместе даже во время трапезы. Мяса хватает на всех. "У них одна пища, у них один ареал обитания, им нечего делить. Они на тушу оленя или на падаль прилетают вместе", - говорит Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

Стервятники хоть и не отличаются лебединой красотой и грацией, но, подобно лебедям, создают пару на всю жизнь. Высиживают только одно яйцо, и то не каждый год. Но благодаря регулярным подкормкам численность этих птиц постоянно растет. Сейчас на полуострове уже порядка 50 грифов. Белоголовых сипов в два раза больше.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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