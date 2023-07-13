ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев попросил G7 о ядерном оружии в случае угрозы

09:39
  • четверг
  • 13 июля 2023

Речь не идет о незамедлительной передаче ядерного оружия в данный момент

Украинскому руководству крайне важно, чтобы владеющие ядерным оружием страны "Большой семерки" (G7) передавали ему такую помощь в случае возникновения угрозы Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Лавров: Россия сочтет передачу F-16 Украине угрозой в ядерной сфере

По словам политика, подобный пункт стал бы ключевым, "когда мы будем иметь с каждым членом "семерки" отдельные соглашения о нашей безопасности".

При этом в каждом соглашении должна быть обозначена ответственность сторон за "те или иные процессы, которые будут происходить во время тех или иных действий".

Данилов подчеркнул, что "сейчас ядерное оружие — это как раз та вещь, которую, к большому сожалению, пугаются на Западе", сообщает ТАСС.

Ранее западные аналитики указывали, что США не станут применять ядерное оружие ради спасения режима Владимира Зеленского от неминуемого поражения, поскольку Украина никогда не была стратегически важным партнером нынешней администрации американского президента. СМИ отмечают, что на фоне значительного ухудшения российско-американских отношений Украина является разменной монетой в руках Запада. 

При этом российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что спекуляции американских сенаторов о возможности применения Москвой оружия массового поражения на Украине способствуют эскалации напряженности. Дипломат подчеркнул, что "провокационные и недальновидные высказывания законодателей США только способствуют эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ядерное оружие
Ядерное оружие
Алексей Данилов
Алексей Данилов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.