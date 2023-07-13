Киев попросил G7 о ядерном оружии в случае угрозы

Речь не идет о незамедлительной передаче ядерного оружия в данный момент

Украинскому руководству крайне важно, чтобы владеющие ядерным оружием страны "Большой семерки" (G7) передавали ему такую помощь в случае возникновения угрозы Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По словам политика, подобный пункт стал бы ключевым, "когда мы будем иметь с каждым членом "семерки" отдельные соглашения о нашей безопасности".

При этом в каждом соглашении должна быть обозначена ответственность сторон за "те или иные процессы, которые будут происходить во время тех или иных действий".

Данилов подчеркнул, что "сейчас ядерное оружие — это как раз та вещь, которую, к большому сожалению, пугаются на Западе", сообщает ТАСС.

Ранее западные аналитики указывали, что США не станут применять ядерное оружие ради спасения режима Владимира Зеленского от неминуемого поражения, поскольку Украина никогда не была стратегически важным партнером нынешней администрации американского президента. СМИ отмечают, что на фоне значительного ухудшения российско-американских отношений Украина является разменной монетой в руках Запада.

При этом российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что спекуляции американских сенаторов о возможности применения Москвой оружия массового поражения на Украине способствуют эскалации напряженности. Дипломат подчеркнул, что "провокационные и недальновидные высказывания законодателей США только способствуют эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте".

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