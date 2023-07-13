Пекин анонсировал важные контакты России и КНР на высоком уровне

Продолжается укрепление российско-китайского сотрудничества

Россия и Китай во второй половине 2023 года планируют провести ряд важных контактов на высоком уровне. Об этом в четверг, 13 июля, рассказал заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК КНР по иностранным делам Ван И.

Во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым китайский дипломат подчеркнул, как "важно хорошо координировать, укреплять наше двустороннее и многостороннее взаимодействие, хорошо реализовать заданные руководителями наших стран нам цели в развитии наших отношений".

Ван И также выразил удовлетворение тенденцией развития отношений Пекина и Москвы и глубокую убежденность в их ярких перспективах, сообщает ТАСС.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что российско-китайские отношения основаны на коренных интересах двух стран и народов, а благодаря совместным усилиям постоянно сохраняют здоровую и стабильную динамику развития.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что российско-китайский товарооборот за первые шесть месяцев 2023 года превысил 90 млрд долларов, превысив показатель аналогичного периода 2022 года на 20%. При этом торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский допустил, что удастся достичь цели, поставленной главами двух государств, выйти на годовой объем торговли в 200 млрд еще до конца 2023 года.

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