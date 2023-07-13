Совбез ООН проведет срочное заседание из-за пуска ракеты КНДР

Пхеньян опубликовал видеокадры испытаний

В четверг Совбез ООН проведёт экстренное заседание в связи с запуском баллистической ракеты КНДР. И как раз этой ночью Пхеньян опубликовал видеокадры испытаний и представил подробности.

Речь идёт о новом типе межконтинентальной ракеты под названием "Хвасон-18". Накануне она преодолела более тысячи километров, находилась в воздухе рекордные 74 минуты.

В отличие от других корейских МБР, в этой используется твёрдое топливо, что значительно улучшает полётные характеристики. Испытаниями руководил лично Ким Чен Ын. Он назвал "Хвасон-18" самым мощным средством сдерживания ядерной войны.

Запуск стал ответом на многочисленные провокации со стороны США и их сателлитов. Как отмечают СМИ, весной Вашингтон и Сеул создали Консультативную группу, которая разрабатывает планы по применению ядерного оружия против КНДР.

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