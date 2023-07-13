ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Совбез ООН проведет срочное заседание из-за пуска ракеты КНДР

11:47
  • четверг
  • 13 июля 2023

Пхеньян опубликовал видеокадры испытаний

В четверг Совбез ООН проведёт экстренное заседание в связи с запуском баллистической ракеты КНДР. И как раз этой ночью Пхеньян опубликовал видеокадры испытаний и представил подробности.

Речь идёт о новом типе межконтинентальной ракеты под названием "Хвасон-18". Накануне она преодолела более тысячи километров, находилась в воздухе рекордные 74 минуты.

В отличие от других корейских МБР, в этой используется твёрдое топливо, что значительно улучшает полётные характеристики. Испытаниями руководил лично Ким Чен Ын. Он назвал "Хвасон-18" самым мощным средством сдерживания ядерной войны.

Запуск стал ответом на многочисленные провокации со стороны США и их сателлитов. Как отмечают СМИ, весной Вашингтон и Сеул создали Консультативную группу, которая разрабатывает планы по применению ядерного оружия против КНДР.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пуск ракеты КНДР
Пуск ракеты КНДР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.