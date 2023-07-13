В России задержали трансгендера за поддержку ВСУ

Возбуждено уголовное дело

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала по подозрению в государственной измене активиста ЛГБТ-движения и трансгендера. Об этом в четверг, 13 июля, рассказали в Центре общественных связей спецслужбы.

Там уточнили, что задержанный, ранее сменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины для оказания финансовой помощи украинской армии.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России, по которой задержанный может получить наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала уроженца Пермского края, подозреваемого в государственной измене в виде финансирования Вооруженных сил Украины. Задержанный работает в одном из российских коммерческих банков. Он перевел деньги на счет украинской кредитно-финансовой организации для приобретения для ВСУ беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности России.

До того в Екатеринбурге был задержан 39-летний гражданин России. Он проживал за рубежом и переводил денежные средства Вооруженным силам Украины, которые затем использовались для приобретения оборудования спутниковой связи, предназначенной для украинской артиллерии.

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