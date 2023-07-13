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В Госдуме предложили признать многодетными семьи с двумя детьми

10:41
  • четверг
  • 13 июля 2023

Это позволит расширить меры поддержки, заявил депутат Даванков

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение к заместителю главы российского правительства Татьяне Голиковой с предложением признать многодетными семьи с двумя детьми.
Путин пообщался с многодетными семьями и съездил в детский реабилитационный центр

По словам депутата, в стране относительно немного семей с тремя и более детьми, поскольку многие семьи с двумя детьми предпочитают не увеличивать количество детей из-за неспособности финансово обеспечить их в достаточном объеме.

Парламентарий предположил, что признание семей с двумя детьми многодетными позволит расширить меры поддержки многодетных семей, а также будет способствовать популяризации идеи многодетности среди граждан России, сообщает ТАСС.

В России уже реализуется комплекс мер социальной поддержки многодетных семей, звучат и новые инициативы. Депутат Госдумы Александр Спиридонов предложил поправки, согласно которым многодетным отцам, воспитывающим трех и более детей, может быть снижен возраст выхода на пенсию на три года.

Однако председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выразила мнение, что "это узкая инициатива", из которой непонятно, "чем провинилась мать" и почему снизить пенсионный возраст предлагают только отцу.

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