Будущие контрактники рассказали о своем намерении защищать Родину

"Враг на нас все прёт и прёт"

Будущие контрактники, которые пришли на столичный пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова, рассказали о своей мотивации.

"Иду второй раз, уже полгода контракта отслужил, решил опять вернуться, ребятам помочь", - сказал один из пришедших.

Другой мужчина отметил, что его коллеги уже защищают Родину. Другой будущий контрактник также подтвердил, что его основная цель - защита Родины.

"Необходимо защитить Родину, потому что враг на нас все прет и прет. Как это делали наши отцы и деды. Я выполняю свой долг перед своей Родиной", - рассказал кандидат.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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