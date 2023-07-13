Замечен британский след

В Запорожской области получили доказательства подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

В атаке намеревались обвинить Россию, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В подготовке провокации прослеживается британский след", - отметил он.

Ранее он рассказал о задержании украинских диверсантов, которых готовили британские инструкторы в Германии. Они должны были осуществить лазерную наводку ракет на ЗАЭС. Задержанные дали признательные показания.

Операция курировал агент Службы безопасности Украины. Диверсанты проникли на территорию Запорожской области вплавь через Днепр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"