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Запорожские силовики получили доказательства подготовки атаки на ЗАЭС

10:37
  • четверг
  • 13 июля 2023

Замечен британский след

В Запорожской области получили доказательства подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

В атаке намеревались обвинить Россию, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В подготовке провокации прослеживается британский след", - отметил он. 

Ранее он рассказал о задержании украинских диверсантов, которых готовили британские инструкторы в Германии. Они должны были осуществить лазерную наводку ракет на ЗАЭС. Задержанные дали признательные показания.

Операция курировал агент Службы безопасности Украины. Диверсанты проникли на территорию Запорожской области вплавь через Днепр.

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
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