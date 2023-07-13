Замечен британский след
В Запорожской области получили доказательства подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
В атаке намеревались обвинить Россию, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В подготовке провокации прослеживается британский след", - отметил он.
Ранее он рассказал о задержании украинских диверсантов, которых готовили британские инструкторы в Германии. Они должны были осуществить лазерную наводку ракет на ЗАЭС. Задержанные дали признательные показания.
Операция курировал агент Службы безопасности Украины. Диверсанты проникли на территорию Запорожской области вплавь через Днепр.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"