Информацию подтвердили в суде

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова. По данным следствия, мужчина распространял заведомо ложные сведения о российской армии.

С момента экстрадиции в Россию либо задержания на российской территории Милова, объявленного в международный розыск, он будет заключен под стражу на два месяца, цитирует постановление суда ТАСС.

В марте Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО). Согласно документу, до 15 лет лишения свободы грозит за фейки о любых участниках специальной военной операции, в том числе добровольцах. До семи лет можно получить за дискредитацию участников спецоперации.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что фейки не должны мешать армии России выполнять свой долг перед людьми. В ходе СВО все делается прежде всего для защиты людей, однако западные страны не замечает действий Украины против России, при этом ответные шаги Москвы вызывают волну информационного шума.

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