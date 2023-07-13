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На Кубани нашли тела пропавших без вести после ливней

11:13
  • четверг
  • 13 июля 2023

Поиски еще двух человек продолжаются

В Туапсинском районе Краснодарского края нашли тела двоих россиян, ранее числившихся пропавшими без вести.

Это 19-летняя девушка и 67-летний мужчина. Они находились в доме в поселке Тюменский, который смыло в реку. Еще двоих пропавших ищут.

"Двоих нашли в море погибшими", - сообщили ТАСС в прокуратуре Краснодарского края.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливней. Уровень воды поднялся до первого этажа жилых домов. В ночь на 12 июля за три часа выпало 144 миллиметра осадков.

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