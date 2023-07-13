Лавров предупредил о желании Японии и Южной Кореи обзавестись ядерным оружием

Это опасная тенденция, предупредил министр

Япония и Южная Корея уже подают сигналы о том, что они не прочь разместить на своей территории американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Об этом в четверг, 13 июля, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат напомнил о тезисе НАТО про неделимость безопасности в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе. Под этим девизом части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион, в том числе в те страны, которые были приглашены на вильнюсский саммит: в Австралию, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею.

На этом фоне пожелания Токио и Сеула о ядерном оружии — "очень серьезная и опасная тенденция", цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские власти готовы разместить в своей стране американское ядерное оружие. Варшава обратилась к США и Североатлантическому альянсу с намерением принять участие в программе Nuclear Sharing. Это концепция ядерного сдерживания НАТО, позволяющая неядерным членам блока участвовать в формировании планов размещения ядерного оружия государств альянса, у которых оно имеется.

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