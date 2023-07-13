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Собянин назвал продукты, которые поставляют на молочные кухни по офсетному контракту

11:55
  • четверг
  • 13 июля 2023

Это сухие молочные смеси, соки, каши, творог, фруктовые пюре и тд

Молочные комбинаты Москвы поставляют товары практически по всей стране. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Столичные молочно-раздаточные пункты получили почти 80 тыс. тонн продукции по офсетному контракту. Мы подписали его с двумя московскими молокозаводами три года назад. По договору комбинаты модернизировали и запустили новые производства. Мы же взамен гарантировали закупку продукции этих предприятий", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что поставки в рамках офсета начались в прошлом году. Это сухие молочные смеси, соки, каши, творог, фруктовые пюре и прочее. Сейчас эти комбинаты закрывают около 20% общегородской потребности жителей в молочных продуктах.

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