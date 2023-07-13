"Домодедово" перевело все международные рейсы в новый сегмент терминала Т2

Т2 открылся для обслуживания пассажиров 11 июля

Аэропорт "Домодедово" столичного авиаузла с четверга, 13 июля, начал обслуживать все международные рейсы в новом сегменте терминала Т2.

Как сообщается в Telegram-канале воздушной гавани, все внутренние рейсы теперь обслуживаются только в старом сегменте терминала — Т1, к которому примыкает Т2.

Пассажирам, вылетающим международными рейсами, предлагается воспользоваться нулевой входной группой и подъездными отметками А5-А7, В5-В7.

6 июля в аэропорту "Домодедово" журналистам показали новый сегмент пассажирского терминала Т2. На крыше терминала построена первая в Москве смотровая площадка в аэропорту. Построенный к чемпионату мира по футболу Т2 некоторое время был закрыт, потом работал в тестовом режиме, а сейчас готов снова принять пассажиров.

Директор аэропорта Домодедово Андрей Павлов рассказал, что концепция "под одной крышей", став продолжением действующего терминала, позволила увеличить площадь практически вдвое, а совокупная пропускная способность терминала увеличилась до 65 млн пассажиров в год.

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