ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Домодедово" перевело все международные рейсы в новый сегмент терминала Т2

11:40
  • четверг
  • 13 июля 2023

Т2 открылся для обслуживания пассажиров 11 июля

Аэропорт "Домодедово" столичного авиаузла с четверга, 13 июля, начал обслуживать все международные рейсы в новом сегменте терминала Т2.

Как сообщается в Telegram-канале воздушной гавани, все внутренние рейсы теперь обслуживаются только в старом сегменте терминала — Т1, к которому примыкает Т2.

Пассажирам, вылетающим международными рейсами, предлагается воспользоваться нулевой входной группой и подъездными отметками А5-А7, В5-В7.

6 июля в аэропорту "Домодедово" журналистам показали новый сегмент пассажирского терминала Т2. На крыше терминала построена первая в Москве смотровая площадка в аэропорту. Построенный к чемпионату мира по футболу Т2 некоторое время был закрыт, потом работал в тестовом режиме, а сейчас готов снова принять пассажиров.

Директор аэропорта Домодедово Андрей Павлов рассказал, что концепция "под одной крышей", став продолжением действующего терминала, позволила увеличить площадь практически вдвое, а совокупная пропускная способность терминала увеличилась до 65 млн пассажиров в год.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Новый сегмент пассажирского терминала T2 в аэропорту Домодедово
Новый сегмент пассажирского терминала T2 в аэропорту Домодедово
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.