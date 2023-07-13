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Всех пострадавших от массового отравления детей в Орске выписали

11:59
  • четверг
  • 13 июля 2023

Контроль над ситуацией осуществлял сам губернатор Оренбургской области

Все воспитанники дошкольных учреждений, госпитализированные с признаками пищевого отравления в Орске Оренбургской области, выписаны в удовлетворительном состоянии. Об этом в четверг, 13 июля, рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что жалоб на здоровье у маленьких пациентов больше нет, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что массовое пищевое отравление детей произошло в детских садах Орска, причиной отравления мог быть йогурт. По информации медиков, 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям 3-6 лет с одинаковыми симптомами пищевой интоксикации. Девять детей были госпитализированы.

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор выявил стафилококковый энтеротоксин А в биоматериале отравившихся детей и в йогурте Новотроицкого молокозавода, его поставки временно прекращены.

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