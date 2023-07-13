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Турчак: депутат Гурулев превратил обращение генерала Попова в шоу

11:55
  • четверг
  • 13 июля 2023

Совесть генерал-майора чиста

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак прокомментировал появившееся в интернете аудиосообщение генерал-майора Ивана Попова.

Сообщение было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии.

"То, что "депутат" Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести <…> А совесть Ивана чиста", - написал Турчак в своем telegram-канале.

Турчак напомнил, что армия находится вне политики и впредь так и должно быть.

Ранее Гурулев опубликовал в своем telegram-канале аудиосообщение генерал-майора Ивана Попова. В нем военнослужащий сообщает о своем отстранении после озвученного доклада о положении дел в армии.

Минобороны России пока никак не прокомментировало отстранение Попова.  

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