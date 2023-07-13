ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Курской области задержали подозреваемых в шпионаже на Украину

12:20
  • четверг
  • 13 июля 2023

Они собирали сведения о военных объектах

В Курской области пресечена преступная деятельность россиян, которых подозревают в сборе и передаче Украине сведений о российских военных объектах. Об этом в четверг, 13 июля, рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности России.

В России по делу о шпионаже задержали женщину
Жительницу Луганска задержали по подозрению в шпионаже

В ведомстве уточнили, что диверсанты передавали Вооруженным силам Украины информацию для нанесения ударов в районах погрузки, содержания и путей следования военной техники ВС России.

Двое задержанных уже дают признательные показания, их содержат под стражей, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала по подозрению в государственной измене активиста ЛГБТ-движения и трансгендера. Задержанный, сменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины для оказания финансовой помощи украинской армии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.