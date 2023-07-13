В Курской области задержали подозреваемых в шпионаже на Украину

Они собирали сведения о военных объектах

В Курской области пресечена преступная деятельность россиян, которых подозревают в сборе и передаче Украине сведений о российских военных объектах. Об этом в четверг, 13 июля, рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности России.

В ведомстве уточнили, что диверсанты передавали Вооруженным силам Украины информацию для нанесения ударов в районах погрузки, содержания и путей следования военной техники ВС России.

Двое задержанных уже дают признательные показания, их содержат под стражей, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала по подозрению в государственной измене активиста ЛГБТ-движения и трансгендера. Задержанный, сменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины для оказания финансовой помощи украинской армии.

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