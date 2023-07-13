Генпрокурор России обвинил НАТО в подрыве институтов международного розыска

Это лишь играет на руку преступникам

Государства — члены Североатлантического альянса прикладывают значительные усилия для дестабилизации международного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска и выдачи преступников. Об этом рассказал в четверг, 13 июля, генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Краснов подчеркнул, что это создает предпосылки к формированию безопасных гаваней для лиц, скрывающихся от национального правосудия.

Также генпрокурор указал на риски возникновения новых видов киберпреступлений, поскольку искусственный интеллект активно стал использоваться преступными группами. Кроме того, в интернете кратно увеличилось распространение недостоверных сведений с целью вмешательства во внутреннюю политику государства и деструктивное влияние извне на формирование общественного мнения, прежде всего среди молодежи, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отмечал, что западные государства нарушают нормы международного права, отказывая СКР в сотрудничестве и правовой помощи. Глава ведомства заявил, что "у нас тоже большие проблемы" в организации работы, поскольку "мы сегодня не можем получить полагающуюся по закону, международному праву правовую помощь по уголовным делам". Российской стороне не отвечают на ее запросы, а Швейцария даже не проинформировала о выходе из соглашения о правовой помощи, рассказал Бастрыкин.

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