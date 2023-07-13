"Берегите себя": Джонни Депп записал обращение к россиянам

Актер собирается посетить нашу страну

Американский актер Джонни Депп обратился к россиянам перед премьерой фильма "Жанны Дюбарри", где он сыграл короля Людовика XV.

Звезда Голливуда опубликовала обращение, в котором поблагодарил россиян за интерес к фильму и попросил беречь себя.

"Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя - и до встречи", - передает текст обращения RT.

Ранее сообщалось, что Депп может приехать в Россию по приглашению российской группы "ЯМОРЕ". Актер согласился на сотрудничество с коллективом за 370 тысяч долларов.

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