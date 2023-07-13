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В Москве обсудили привлечение молодых научных кадров на предприятия ОПК

14:46
  • четверг
  • 13 июля 2023

Оборонная промышленнось растет опережающими темпами

Привлечение молодых научных кадров на предприятия оборонно-промышленного комплекса страны - один из главных вопросов, который обсуждают на отраслевом конгрессе в Москве.

Своим видением реалий и перспектив делятся руководители крупнейших корпораций ОПК, ректоры профильных вузов, в мероприятии также принимают участие эксперты президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Специалисты отмечают: в условиях рекордно низкой безработицы в стране серьезно обострилась проблема нехватки квалифицированных кадров. Особенно актуален данный вопрос для оборонной промышленности, которая растет сейчас опережающими темпами. И чтобы привлечь в отрасль ценных специалистов, необходим комплексный подход.

"Что есть в ОПК сейчас, точно - это есть стабильность и есть высокие заработные платы, да, вообще доход. Это классно, другой вопрос, что об этом надо больше рассказывать, это надо популяризировать. Вот точно с чем надо работать, и вот здесь, наверное, это как раз то самое формирование ценностного предложения, взвешенного, с пониманием того - а что нужно той целевой аудитории на рынке труда, на которую ориентируется ОПК", - отметил Алексей Первенцев, заместитель генерального директора, руководитель кадрового агентства АНО "Россия — страна возможностей".

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