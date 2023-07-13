Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Вкусы России"

Кроме ярмарки и павильонов с готовой едой, на фестивале работают мастер-классы

26 площадок, более 70 регионов и свыше 330 продуктовых брендов. В столице проходит фестиваль "Вкусы России". Здесь можно отведать пельмени и вареники. Краснодарские стейки и бурятские буузы. А ещё дагестанские кебабы и бургеры из воронежской говядины. Сегодня площадку в центре Москвы посетили мэр столицы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

На Манежной площади сейчас хоть и пасмурно, зато очень вкусно. Буквально на каждом шагу - региональная кухня. Дагестанские люля из баранины, пельмени - всему голова, а донскую кухню и вовсе можно увидеть, а потом понять, как она готовится на костре.

Здесь обязательно найдётся что-то по душе даже самому взыскательному гурману. Москвичи уже могут отличить варенье из уральских шишек от сибирских или северных. Фестиваль "Вкусы России" столица принимает во второй раз, но матчасть посетители уже успели выучить.

Москва сейчас - центр кулинарного притяжения всей страны. Гости столицы спешат попробовать непривычные для них продукты. И таких очень много.

Каждый регион представляет свои уникальные продукты и блюда, которыми славится. Якутская рыба, краснодарское мясо, черноморские фрукты, бурятские буузы и северная тушёнка.

За почти неделю фестиваля на его площадке уже побывали более миллиона человек. Сегодня ее посетили её мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства России Николай Патрушев.

Собянин: Пользуется огромной популярностью. Практически из всех регионов страны - 70 регионов. И 300 разных брендов.

Патрушев: С вашей помощью это всё проводится. И люди, насколько я понимаю, вот, подтверждают нам коллеги, что с удовольствием приезжают и не хотят уезжать.

Кроме ярмарки и павильонов с готовой едой, на фестивале работают мастер-классы - кулинарные и познавательные, для детей. Познакомиться со вкусами России ещё можно до конца недели. Площадка на Манежной площади не единственная, в Москве их целых 26 - как в центре, так и в спальных районах. В Куркине работают керамические мастерские, в Кузьминках учат плести из лозы кашпо или корзину, в Новых Черёмушках - делать мозаичные тарелки под блины, а в сквере у Гольяновского пруда посетители узнают, какие блюда подавали на княжеских пирах.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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