Бесплатные тренировки Zumba Fitness пройдут с 4 августа по 8 сентября в рамках МУФ

Тренировки пройдут под руководством профессиональных тренеров

Бесплатные тренировки Zumba Fitness под руководством профессиональных тренеров ждут гостей площадки Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе "Лужники".

Zumba - фитнес-направление, в основе которого лежат латиноамериканские танцы. Движения из таких популярных музыкальных жанров, как сальса, реггетон и кумбия, сочетаются с классическими фитнес-упражнениями и направлены на укрепление различных групп мышц, а также похудение и развитие чувства ритма.

Отмечается, что в тренировках может принять участие каждый желающий вне зависимости от уровня подготовки, расписание будет опубликовано в ближайшее время.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября в парке "Зарядье", в олимпийском комплексе "Лужники", в центральном выставочном зале "Манеж" и выставочном центре "Гостиный двор".

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