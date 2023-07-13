ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бесплатные тренировки Zumba Fitness пройдут с 4 августа по 8 сентября в рамках МУФ

12:25
  • четверг
  • 13 июля 2023

Тренировки пройдут под руководством профессиональных тренеров

Бесплатные тренировки Zumba Fitness под руководством профессиональных тренеров ждут гостей площадки Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе "Лужники".

Zumba - фитнес-направление, в основе которого лежат латиноамериканские танцы. Движения из таких популярных музыкальных жанров, как сальса, реггетон и кумбия, сочетаются с классическими фитнес-упражнениями и направлены на укрепление различных групп мышц, а также похудение и развитие чувства ритма.

Отмечается, что в тренировках может принять участие каждый желающий вне зависимости от уровня подготовки, расписание будет опубликовано в ближайшее время.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября в парке "Зарядье", в олимпийском комплексе "Лужники", в центральном выставочном зале "Манеж" и выставочном центре "Гостиный двор".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Танцы
Танцы
Танцы
Танцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.