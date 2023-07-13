Там идут отделочные работы

Дух времени! Гигантское панно монтируют на станции метро "Яхромская". Как праздновали 800-летие Москвы, можно будет увидеть на алюминиевых панелях. Узнаваемые улицы, образы горожан. Каждая композиция логично перетекает в другую, чтобы получилось единое полотно.

Северная станция Люблинско-Дмитровской линии "Яхромская" уже вовсю готовится принять пассажиров. Сейчас здесь идут отделочные работы. Самые интересные - на одной из путевых стен.

На панно - зарисовки из жизни москвичей 47 года прошлого столетия. Оно еще закрыто пленкой, чтобы защитить от пыли. Здесь мы видим, как москвичи отмечают 800-летие Москвы. А это уже другой сюжет - главный вход на ВДНХ.

Тут можно будет увидеть пионеров, рабочих и простых прохожих. Композицию сделали по эскизам архитекторов Николая Шумакова и Александра Некрасова, а также художника Александра Рукавишникова. По задумке авторов один сюжет плавно перетекает в другой. Стыковочных швов практически не видно. Чтобы рассмотреть всю работу, придется побывать на этой станции не один раз - настолько она насыщенная разными героями и событиями.

"Хотелось передать дух времени. У нас даже есть Карандаш, известный клоун цирковой в те годы. Потом есть киноафиши какие-то. Люди, которые строили Москву", - рассказал Александр Рукавишников, художник, соавтор панно для станции "Яхромская".

Каждый элемент весит около 60 килограммов. Система, которая их держит, максимально надежная. На бетонные стены установили стальной каркас, на него подвесили алюминиевую подсистему и уже сверху закрепляют сами панели. Длина всей композиции - 160 метров.

"Само панно состоит из 111 элементов. Каждый элемент имеет в ширину полтора метра, высоту 5 метров. На заводе изготавливаются панели, наносится изображение, на стройку уже приезжает готовый элемент, который вешается на подсистему и образуется единое целое", - рассказал Роман Ромашевский, замдиректора по строительству компании подрядчика.

Панно монтируют на стене вдоль путей, ведущих в центр. В оформлении пола, стен и потолка будут сочетаться цвета Москвы - красный и белый.

Завершается не только установка графического изображения. К финалу подходят все работы на станции. "На сегодняшний день все тоннели пройдены. Основные общестроительные работы завершены, идут отделочные работы и монтаж инженерных систем", - сообщил Валерий Михалев, главный инженер управления специальных работ Мосметростроя.

Станцию "Яхромская" и еще, как и две другие на салатовой ветке – "Лианозово" и "Физтех" - планируют достроить к концу года.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"