Крупная авария произошла на внешней стороне МКАД

Никто не пострадал

Движение транспорта на внешней стороне МКАД в районе 57-го километра минувшей ночью было ограничено. Там произошло крупное ДТП.

Водитель "Молоковоза" не справился с управлением, и машина влетела в стоящий автомобиль дорожных работ. От удара две цистерны перегородили сразу несколько полос движения.

Разлива молока не произошло, впрочем, неизвестно, было ли оно внутри. Только чудом никто не пострадал. Что стало причиной аварии, выясняется.

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