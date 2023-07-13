ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крупная авария произошла на внешней стороне МКАД

15:01
  • четверг
  • 13 июля 2023

Никто не пострадал

Движение транспорта на внешней стороне МКАД в районе 57-го километра минувшей ночью было ограничено. Там произошло крупное ДТП.

Водитель "Молоковоза" не справился с управлением, и машина влетела в стоящий автомобиль дорожных работ. От удара две цистерны перегородили сразу несколько полос движения.

Разлива молока не произошло, впрочем, неизвестно, было ли оно внутри. Только чудом никто не пострадал. Что стало причиной аварии, выясняется.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
На месте ДТП
На месте ДТП
На месте ДТП
На месте ДТП
На месте ДТП
На месте ДТП
На месте ДТП
На месте ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.