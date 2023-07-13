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Возгорание в подмосковной Немчиновке тушили шесть часов

15:04
  • четверг
  • 13 июля 2023

Причина инцидента устанавливается

Больше шести часов понадобилось пожарным, чтоб потушить крупное возгорание в подмосковной Немчиновке. Всё произошло накануне вечером.

Сначала появились сообщения, что горит сам отель, но позднее в МЧС уточнили, что вспыхнула кровля строящегося здания, которое расположено вплотную к гостиничному комплексу.

Огонь охватил площадь в 250 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Что стало причиной пожара, сейчас выясняется под контролем прокуратуры.

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