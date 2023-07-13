На биостанции парка "Лосиный остров" родились детеныши оленя и марала

Специалисты шутят - животные будто сговорились

Беби-бум на отдельно взятой биостанции! В лесопарке "Лосиный остров" празднуют дни рождения сразу в нескольких семействах. Правда, тихо: мамы прятали детёнышей от посторонних глаз. Зато теперь чада набрались энергии, а природная любознательность не даёт им усидеть на одном месте.

Всего одна минута - и бутылочки с молоком пусты! С аппетитом у подрастающего поколения на Лосиной биостанции проблем нет. Те, кто наелся, мечтательно бродят в зарослях ромашки. А желающие добавки не отходят от людей-кормильцев.

"Так как они уже подросли, и молока им недостаточно, мы вводим прикорм. Это морковь и тертое яблоко", - говорит Карина Фоменко, младший научный сотрудник национального парка Лосиный остров.

Эти лосята на биостанции недавно, у каждого - драматичная судьба, они своих родителей даже не помнят. А вот коренные лосиноостровские мамаши от пополнения - ни на шаг. Специалисты говорят - будто сговорились. Недавно в парке появились на свет оленята, лосята и моралята.

"Моралёнок родился примерно недели три назад. Первое время он прятался, скрывался. Но сейчас очень активно выходит, красуется перед людьми", - рассказал Иван Юткин, начальник эколого-просветительского центра национального парка Лосиный остров.

Пятнистый оленёнок тоже никого не стесняется. То носится, сломя голову, наперегонки со старшими. То вальяжно позирует перед посетителями под надежным прикрытием красавицы-мамы.

Лосиху Соню привезли сюда из центра Москвы, где она решила поселиться на территории одной из клиник. Думали - придёт в себя, успокоится - да и в лес, на вольные хлеба. Не тут-то было! Мудрая Соня, оказывается, не просто так тянулась к врачам. Она искала родильное отделение.

"Планировалось, что весной мы её отпустим - после передержки. Видите, у неё есть ошейник. Это Глонасс для отслеживания передвижений её на территории парка. На свободе. Но в середине мая у неё появилось потомство", - отметил Иван Юткин.

Вот бы сознательность Сони - да звезде биостанции Дине. Сколько раз лосиху торжественно отправляли в свободное плавание на поиски большой и чистой любви! А она погуляет немножко, да и вернётся в родные пенаты. Будто не за себя - за людей переживает. Как они без неё?

Обитатели Лосиного острова действительно активно контактируют, причем с каждым посетителем. Даже знают, каким боком лучше встать во время фотосессии. Желающих слиться с природой так много, что на Лосиной биостанции упростили режим посещения.

Больше не нужно заранее записываться - экскурсии стартуют каждые полчаса. На радость всем - и посетителям, и новым - местным жителям. Оленятам и лосятам есть, что показать. Они каждый день прибавляют не только в весе - по полтора-два кило, но и в умении любить. Ближнего своего.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"