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МакSим призналась в алкоголизме

12:56
  • четверг
  • 13 июля 2023

Певица легла на лечение

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала поклонникам об алкогольной зависимости.
МакSим прервала концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем

Артистка записала видеообращение из рехаба, в котором рассказала, что слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни. Прибегнуть к помощи алкоголя, чтобы справится с обещанными концентрами. Апогеем стало выступление в Сочи, которое толком не состоялось, поделилась певица.

"Перед выходом на сцену я была под капельницей и решила, что если выпью алкоголь, то отработаю, как машина. Не получилось", - рассказала МакSим в Instagram (соцсеть запрещена в России - прим. ред.).

Певица сожалеет о том, что подвела коллег и фанатов. Она поняла, что привычка сбежать от реальности посредством алкоголя приводит к большим проблемам.  

"Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать. Поэтому я нахожусь в клинике уже долгое время", - сказала МакSим.

Скандальный концерт МакSим в Сочи должен был состояться в марте 2023 года. Певица не попадала в ноты, но попыталась продолжить выступление, используя фонограмму. Через полчаса концерт пришлось прервать, певице вызвали бригаду скорой помощи.

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