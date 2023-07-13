Финляндия назвала условие восстановления отношений с Россией

Отношения резко обострились после начала СВО и вступления Финляндии в НАТО

Хельсинки восстановит отношения с Москвой только после политических изменений в России. Такое заявление сделал финский министр страны, экс-посол Финляндии в США Яакко Илониеми.

Политик заявил, что российско-финские отношения находятся в худшем состоянии за последние десятилетия, причем обвинил в этом Россию.

По мнению Илониеми, которого цитирует MTV3, препятствий для восстановления отношений нет, но для этого необходимы серьезные политические перемены в России.

Ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова рассказала, что посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря вызвали в МИД России, где ему был заявлен протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. В Москве обратили внимание на ужесточение режима въезда для россиян, о чем ранее заявили в Хельсинки. Также Москва недовольна разрушением "формировавшегося десятилетиями" российско-финляндского взаимовыгодного сотрудничества.

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