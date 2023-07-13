Попова заверила в способности ОДКБ противостоять угрозам биобезопасности

Россия многократно указывала на опасные разработки США в этой области

Все страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обладают необходимым потенциалом для противостояния современным угрозам биологической безопасности. Об этом в четверг, 13 июля, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Эксперт председательствует на заседании Координационного совета уполномоченных органов членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности.

Попова подчеркнула, что страны ОДКБ обладают необходимым биологическим суверенитетом. Это особенно важно, поскольку "Запад, стремясь сохранить свое доминирование, пойдет на все, чтобы получить контроль над территориями и ресурсами, которыми богата Россия и страны Евразийского региона".

Глава Роспотребнадзора указала на необходимость обеспечить коллективную готовность к угрозам, в том числе биологическим, как естественного, так и преднамеренного характера, сообщает БелТА.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев рассказал, что военно-биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание расово-ориентированных вирусов. Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что Пентагон работает над получением популяции мелких животных, способных переносить опасные заболевания, в частности, ВИЧ и гепатит B.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"