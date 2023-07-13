ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попова заверила в способности ОДКБ противостоять угрозам биобезопасности

13:20
  • четверг
  • 13 июля 2023

Россия многократно указывала на опасные разработки США в этой области

Все страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обладают необходимым потенциалом для противостояния современным угрозам биологической безопасности. Об этом в четверг, 13 июля, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Россия предупредила о разработке США новых биологических агентов

Эксперт председательствует на заседании Координационного совета уполномоченных органов членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности.

Попова подчеркнула, что страны ОДКБ обладают необходимым биологическим суверенитетом. Это особенно важно, поскольку "Запад, стремясь сохранить свое доминирование, пойдет на все, чтобы получить контроль над территориями и ресурсами, которыми богата Россия и страны Евразийского региона".

Глава Роспотребнадзора указала на необходимость обеспечить коллективную готовность к угрозам, в том числе биологическим, как естественного, так и преднамеренного характера, сообщает БелТА.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев рассказал, что военно-биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание расово-ориентированных вирусов. Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что Пентагон работает над получением популяции мелких животных, способных переносить опасные заболевания, в частности, ВИЧ и гепатит B.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.