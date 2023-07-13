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Собянин отметил популярность гастрофестиваля "Вкусы России" у горожан

13:12
  • четверг
  • 13 июля 2023

За неделю городские площадки фестиваля посетили уже 1,2 млн человек

Сергей Собянин и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в четверг посетили главную площадку фестиваля "Вкусы России". Она расположена на Манежной площади.

"С Дмитрием Николаевичем создали фестиваль, который проводим уже второй раз. Фестиваль пользуется огромной популярностью. Практически из всех регионов страны: 70 регионов и более 300 разных брендов", - сказал Собянин.

Он надеется, что участники фестиваля будут и в повседневной жизни поставлять продукты в столицу. Москвичи будут их с удовольствием покупать, заверил мэр. За прошедшую неделю городские площадки фестиваля "Вкусы России" посетили уже 1,2 млн человек.

В свою очередь Дмитрий Патрушев отметил вклад Сергея Собянина в организацию фестиваля.

"С вашей помощью все это проводится. Люди, насколько я понимаю, - подтверждают нам коллеги, - с удовольствием приезжают и не хотят уезжать", - сказал Патрушев.

Фестиваль "Вкусы России" проходит в Москве с 7 по 16 июля 2023 года.

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