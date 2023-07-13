В ЦПК объяснили, почему гуманитариев не берут в космонавты

Проще сразу взять готового "технаря"

Гуманитариев не берут в космонавты, поскольку их приходится доучивать.

Легче взять сразу готового "технаря", сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов.

"У нас нет возможности каждого индивидуально претендента доподготавливать в объеме школы, потом университета или института", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Самые подходящие для космоса технические профессии – это образование в области информатики, электроники, приборостроения, ядерной энергетики, машиностроения, нанотехнологий, математики, физики и других.

10 июля открылся новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса". Документы можно подать до 30 октября. В результате открытого конкурса в период с 2012 по 2021 годы удалось отобрать 20 человек.

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