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В ЦПК объяснили, почему гуманитариев не берут в космонавты

13:27
  • четверг
  • 13 июля 2023

Проще сразу взять готового "технаря"

Гуманитариев не берут в космонавты, поскольку их приходится доучивать.
Роскосмос объявил новый набор космонавтов

Легче взять сразу готового "технаря", сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов.

"У нас нет возможности каждого индивидуально претендента доподготавливать в объеме школы, потом университета или института", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Самые подходящие для космоса технические профессии – это образование в области информатики, электроники, приборостроения, ядерной энергетики, машиностроения, нанотехнологий, математики, физики и других.

10 июля открылся новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса". Документы можно подать до 30 октября. В результате открытого конкурса в период с 2012 по 2021 годы удалось отобрать 20 человек.

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