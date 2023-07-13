Володин предложил подлечить Байдена у российских психиатров

Пожилой президент США регулярно отличается ляпами и оговорками

Президент США Джо Байден — это "глубоко больной и несчастный человек". Такое заявление сделал в четверг, 13 июля, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты российского парламента посетовал на то, что в США хороших врачей нет, которые могли бы оказать Байдену надлежащую помощь, зато "в нашем институте имени Сербского есть такие специалисты".

Володин предложил главе думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому предложить Байдену по этой линии полечиться у российских специалистов, поскольку "мучается не только он — вся планета", сообщает ТАСС.

80-летний Байден регулярно допускает оговорки и неловкие ситуации — то перепутал российский Херсон с иракской Эль-Фаллуджей, то заявил о гибели сына в Ираке, когда в действительности тот умер гораздо позднее от онкологического заболевания.

Летом 2022 года Байден переполошил интернет заявлением, что у него рак. Однако представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс поспешил пояснить, что политик имел в виду лишь то, что лечился от опухоли, когда еще не был главой государства.

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