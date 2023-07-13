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Запрет на смену пола прошел второе чтение в Госдуме

14:01
  • четверг
  • 13 июля 2023

В документ внесли ряд корректировок

Государственная дума России в четверг, 13 июля, приняла во втором чтении поправки в законодательство, предусматривающие запрет на смену пола за исключением ряда случаев (врожденных физиологических патологий у детей).

При этом на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу соответствующего закона, его нормы распространяться не будут, сообщает РИА Новости.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заверил, что соответствующий законопроект примут в нижней палате парламента до конца июля, поскольку традиционные семейные ценности важны для россиян.

Ко второму чтению к текст документа внесли ряд корректив. В частности, в случае смены пола одного из супругов будут аннулировать браки, а сменившим пол запретят усыновлять детей.

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