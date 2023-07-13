В Москве появится синяя дорожная разметка

Ее нанесут по 84 адресам

Синяя дорожная разметка появится на 84 улицах Москвы.

Об этом в четверг, 13 июля, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Она будет обозначать зону платной парковки.

"Так водители смогут без лишней путаницы найти нужное место, даже если знак парковки остался позади", - цитирует его пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Синяя разметка уже нанесена на востоке и в центре столицы по 30 адресам. В скором времени появится разметка в ЦАО (54 адреса), ВАО (25 адресов), САО (один адрес), а также в Южном и Северо-Восточном административных округах (по два адреса).

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