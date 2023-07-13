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ФРГ указала на роль партнерства России и КНР для безопасности Германии

14:19
  • четверг
  • 13 июля 2023

Берлин принял стратегию отношений с Пекином

Решение властей Китая развивать отношения с Россией имеет прямые последствия для безопасности Германии. Об этом говорится в стратегии по выстраиванию отношений с Пекином, которую в четверг, 13 июля, утвердило правительство ФРГ.
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При этом в документе Китай назван "партнером, конкурентом и системным соперником" Германии, Берлин также уверяет, что не стремится к разрыву экономических связей с КНР.

Однако в стратегии утверждается, что "в Индо-Тихоокеанском регионе Китай все более настойчиво стремится к региональной гегемонии и в этом процессе ставит под сомнение принципы международного права", сообщает ТАСС.

Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе альянс призвал все страны прекратить оказание любой помощи России при проведении специальной военной операции. Также руководство НАТО выступает против углубления стратегического партнерства между Китаем и Россией, поскольку внешнеполитические и военные доктрины этих стран противоречат не только ценностям, но и интересам альянса.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что военный блок не рассматривает Китай как противника, но видит с его стороны "вызов безопасности, ценностям и интересам" альянса.

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