Госдума ввела новые штрафы для иноагентов

В КоАП вносятся соответствующие поправки

Государственная дума России приняла в четверг, 13 июля, во втором и третьем чтениях законопроект об административном штрафе до 300 тысяч рублей за невыполнение предписания либо предупреждения Министерства юстиции об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

Для граждан штраф составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Кроме того, Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект об усилении контроля исполнения законодательства об иноагентах. Новые нормы в том числе позволяют проводить внеплановые проверки лиц, взаимодействующих с иноагентами и нарушающих при этом законодательство Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель министра юстиции России Олег Свириденко рассказал, что больше всего средств на деятельность российских иноагентов в 2022 году перечислили США, Великобритания и Германия. Чиновник уточнил, что на счета 35 некоммерческих организаций, включенных в реестр иноагентов, в минувшем году поступило от западных спонсоров более 700 млн рублей — это только выявленные прямые платежи.

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