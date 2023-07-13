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Госдума ввела новые штрафы для иноагентов

14:36
  • четверг
  • 13 июля 2023

В КоАП вносятся соответствующие поправки

Государственная дума России приняла в четверг, 13 июля, во втором и третьем чтениях законопроект об административном штрафе до 300 тысяч рублей за невыполнение предписания либо предупреждения Министерства юстиции об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

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Для граждан штраф составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. 

Кроме того, Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект об усилении контроля исполнения законодательства об иноагентах. Новые нормы в том числе позволяют проводить внеплановые проверки лиц, взаимодействующих с иноагентами и нарушающих при этом законодательство Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель министра юстиции России Олег Свириденко рассказал, что больше всего средств на деятельность российских иноагентов в 2022 году перечислили США, Великобритания и Германия. Чиновник уточнил, что на счета 35 некоммерческих организаций, включенных в реестр иноагентов, в минувшем году поступило от западных спонсоров более 700 млн рублей — это только выявленные прямые платежи.

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