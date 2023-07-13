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ВС России нанесли удар по складам боеприпасов ВСУ

14:45
  • четверг
  • 13 июля 2023

Все объекты поражены

Российские военные сегодня ночью нанесли групповой удар по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в четверг, 13 июля, в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удар был нанесен высокоточными ракетами морского базирования.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке министерства.

Кроме того, в минувшие сутки ВСУ продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком направлениях. ВС России отразили порядка 20 атак. Противник потерял более 700 военных и более 30 единиц техники, в том числе иностранного производства.

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